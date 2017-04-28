Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Молдове.

Согласно документу, помощь оказывается с целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Молдове из-за мощных снегопадов.

Обеспечить предоставление гуманитарной помощи Молдове обязан Кабинет министров Украины.

Ранее на этой неделе Кабмин принял решение выделить 10 миллионов гривен гуманитарной помощи Молдове для ликвидации последствий непогоды.

Из-за сильных снегопадов в Молдове были обесточены сотни населенных пунктов, из-за непогоды объявили чрезвычайное положение.