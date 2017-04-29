Пентагон предполагает гибель двоих военных США из-за «дружественного огня»

Военные США сообщают, что двое американских солдат, погибших во время рейда на базу, удерживаемую боевиками, связанными с группировкой «Исламское государство» в Афганистане, возможно, стали жертвами «дружественного огня».

28 апреля представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что в ходе расследования будет установлено, произошла ли гибель солдат из-за случайного огня со стороны других американских военных.

По информации Дэвиса, мишенью рейда 26 апреля был лидер группировки «Исламское государство» в афганской провинции Нангархар Абдул Хасиб.

Чиновники США предполагают, что Хасиб погиб, но подтвердить этого не могут.

По информации Джеффа Дэвиса, около 50 американских и 40 афганских военных участвовали в штурме базы группировки «Хорасан», связанной с «Исламским государством». Бои продолжались около трех часов, в результате погибли 35 исламистов, отметил Дэвис.

В Пентагоне идентифицировали погибших военных США как 22-летнего Джошуа Роджерса и 23-летнего Кэмерона Томаса. Американская сторона подтверждает ранение еще одного своего военного.

Военные США участвуют в борьбе против боевиков, связанных с группировкой «Исламское государство» в провинции Нангархар, где исламисты противостоят афганским силам безопасности.

13 апреля военные США применили в провинции Нангархар мощное неядерное оружие, когда-либо использовавшееся в боях. В результате погибли 94 боевика.