США продлили ослабление санкций против Беларуси на полгода

США продолжили ослабление санкции в отношении Беларуси еще на шесть месяцев в рамках политики, начатой администрацией Барака Обамы по поощрению Минска, который является традиционным союзником Москвы, приблизиться к Западу.

28 апреля отдел контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США выдал новый документ о продлении ослабления санкций против Беларуси до 30 октября.

Теперь белорусские компании имеют права работать в США по крайней мере до этого срока.

Санкции против Минска были введены из-за обеспокоенности ситуацией с правами человека в этой стране.

Продолжение ослабления санкций было под вопросом после арестов в Беларуси сотен активистов, участвовавших в весенних протестах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, подавил за время своего правления оппозицию и независимые средства массовой информации.