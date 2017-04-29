Журналист: в Македонии после беспорядков возможны перевыборы

Главный редактор македонского издания МКД Александр Дамовский считает, что власти Македонии не могут урегулировать конфликт между двумя основными политическими силами в стране – противостояние может закончится новой волной выборов. Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Сейчас в парламенте у нас кандидаты социал-демократической и албанской партий. Это двоевластие и никто не знает, кто сейчас главный в государстве. Очень тяжело спрогнозировать, что сейчас может быть», – сказал Дамовский.

Журналист отметил, что президент страны Джорге Иванов уже готов вводить чрезвычайное положение, после которого в Македонии пройдут перевыборы.

«Он вчера это предложил, но никто не хочет с ним встречаться. И лидер социал-демократов, и лидер албанской партии отвергли предложение Джорге Иванова. Никто не хочет, потому что они просто думают, что Иванов самый главный виновник того, что случилось в 27 апреля Македонии... Правительство, которое сейчас правит страной, завтра-послезавтра провозгласит чрезвычайную ситуацию и после этого, наверное, новое правительство начнет работать. Все это может закончиться новыми выборами», – подчеркнул Дамовский.

Вечером 27 апреля в Македонии две сотни протестующих, сторонников экс-премьера Николы Груевски, ворвались в здание парламента в столице страны Скопье, захватили зал заседаний и избили депутатов. Это произошло после того, как парламентское большинство выбрало Талата Джафери от Демократического союза албанцев новым главой парламента Македонии.

Полиции пришлось применить светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих и расчистить путь для эвакуации депутатов.

Вечером после нападения на парламент президент Македонии Джорге Иванов призвал лидеров крупнейших партий вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.

Беспорядки в Македонии продолжаются уже длительное время. Местному консервативному правительству, которое выиграло парламентские выборы, до сих пор не удалось сформировать правящую коалицию. Между партиями большие разногласия по поводу статуса этнических албанцев в Македонии. Об этом заявил в интервью 112 каналу чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский.

Евросоюз категорически осудил насилие в Македонии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, написал в Твиттере, что был потрясен атакой на парламент.