В Симферополе рассказали, как объехать первомайскую демонстрацию

Подконтрольные России власти Симферополя утвердили схему организации дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий 1 мая. Соответствующее постановление утвердила администрация города, сообщает ее пресс-служба.



Согласно схеме, 1 мая в Симферополе будет перекрыто движение по центральному проспекту Кирова и улице Севастопольской. Поэтому объезжать их придется соседними улицами.



В частности, с 06:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева), улице Козлова (от площади Амет-Хана Султана до пересечения улиц Козлова и Севастопольской), по Маяковского (от площади Амет-Хана Султана до пересечения улиц Маяковского и Жуковского), по Севастопольской (от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения Севастопольской и проспекта Кирова).



Движение транспорта разрешено по улице Киевской, Шмидта, Пролетарской, Кавказской, Караимской.



В направлении с железнодорожного вокзала транспорту разрешено двигатья по улицам Павленко, Калинина, Маяковского, Желябова и Объездной.



1 мая в Симферополе и других регионах полуострова ожидаются первомайские демонстрации, посвященные празднику весны и труда.