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Новости

В Симферополе рассказали, как объехать первомайскую демонстрацию

Первомайская демонстрация в Симферополе в 2015 году

Подконтрольные России власти Симферополя утвердили схему организации дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий 1 мая. Соответствующее постановление утвердила администрация города, сообщает ее пресс-служба.

Согласно схеме, 1 мая в Симферополе будет перекрыто движение по центральному проспекту Кирова и улице Севастопольской. Поэтому объезжать их придется соседними улицами.

В частности, с 06:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева), улице Козлова (от площади Амет-Хана Султана до пересечения улиц Козлова и Севастопольской), по Маяковского (от площади Амет-Хана Султана до пересечения улиц Маяковского и Жуковского), по Севастопольской (от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения Севастопольской и проспекта Кирова).

Движение транспорта разрешено по улице Киевской, Шмидта, Пролетарской, Кавказской, Караимской.

В направлении с железнодорожного вокзала транспорту разрешено двигатья по улицам Павленко, Калинина, Маяковского, Желябова и Объездной.

1 мая в Симферополе и других регионах полуострова ожидаются первомайские демонстрации, посвященные празднику весны и труда.

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