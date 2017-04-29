В Феодосии чиновники открыли счет для пожертвований на нужды города

В горсовете Феодосии приняли решение открыть государственный внебюджетный специальный счет для пожертвований. Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, такое решение было принято на сессии горсовета 28 апреля.



По информации пресс-службы, данный счет открыт в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса России. Планируется, что, таким образом, будет возможность пополнения бюджета города путем добровольных пожертвований.



По словам главы подконтрольной России администрации Феодосии Станислава Крысина, пожертвования будут направлены на поддержку общественных мероприятий в городе.



«Это государственный внебюджетный счет. Это не частный счет, не спрятанный, а в положении которого написано, что все контролирующие службы имеют право смотреть, куда были израсходованы данные средства. На сегодня в городе проходит масса мероприятий, которые имеют общественный резонанс, и мы как власть должны помочь им. Я не могу помогать за счет государственных средств: это меня не красит и денег таких в бюджете нет», – говорит он.



Станислав Крысин утверждает, что в других городах Крыма такие счета тоже есть.

