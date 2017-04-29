Керчан пугают сибирской язвой

В Керчи чиновники ведут активную информационную кампанию среди горожан относительно необходимости обезопасить себя от сибирской язвы.



На сайте подконтрольной России администрации Керчи обнародована инструкция о том, как выявить симптомы болезни и что делать в случае подтверждения диагноза.



Чиновники призывают обязательно регистрировать домашний скот и проводить его профилактическую вакцинацию. «Специалисты ветеринарной службы Керчи вакцинацию восприимчивых животных осуществляют бесплатно. В государственных ветеринарных учреждениях все биопрепараты, необходимые для проведения вакцинации животных имеются в наличии», – говорится в сообщении.



В администрации Керчи отмечают, что источником сибирской язвы являются больные сельскохозяйственные и дикие животные. Болезнь опасна и для человека. Поэтому обо всех случаях заболевания, а также внезапного падежа сельскохозяйственных животных, просят незамедлительно сообщать в ветеринарную службу города.