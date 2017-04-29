В штабе АТО сообщили о потерях на Донбассе за прошедшие сутки

В штабе АТО заявляют, что за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных погибли, еще шестеро ранены.

Как сообщает Радіо Свобода со ссылкой на пресс-центр штаба, ситуация на Донбассе обострилась, за прошедшие сутки поддерживаемые Россией боевики 70 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

По данным штаба, пророссийские боевики из минометов калибра 120 и 82-миллиметра, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов разных систем обстреляли опорные пункты возле Красногоровки, Павлополя – из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия, а возле Широкино – из вооружения БМП та БТР.

На донецком направлении, как заявляют в штабе, пророссийские боевики из артиллерии калибра 152-миллиметров, зенитных установок ЗУ-23-2, минометов, гранатометов и пулеметов обстреливали позиции Вооруженных сил Украины возле Троицкого.

В штабе отмечают, что на луганском направлении возле Новозвановки пророссийские боевики применили артиллерию калибра 122 миллиметров, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения об адекватном открытии огня в ответ», – заявляют в штабе.

В группировке «ДНР» на данный момент не сообщают о ситуации на территории, которая находится под контролем ее боевиков.

В группировке «ЛНР» заявляют, что украинские военные за прошедшие сутки десять раз обстреляли позиции луганских боевиков возле населенных пунктов Долгое, Первомайск, Алмазное, Лозовое и Веселогоровка.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Оно должно было начаться с 1 апреля. Однако обстрелы не прекратились, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.