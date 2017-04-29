В России хотят засыпать Путина просьбами уйти с поста президента

В субботу, 29 апреля, в России пройдет акция #Надоел, организованная общественным движением «Открытая Россия».



Как сообщается на сайте движения, в рамках акции граждане страны понесут к приемным президента Владимира Путина письма с официальными требованиями не выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в 2018 году.



«Страна не выдержит еще одного срока все того же президента, при котором проблемы только копятся и никогда не решаются. 17 лет мы слышим обещания «начать» какие-либо реформы и настоящие преобразования. Пора уже понять, что если за 17 лет они не начались, то не начнутся и за следующие шесть. Поэтому мы выходим на улицы российских городов, чтобы сказать: надоело!», – поясняет председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев.

В «Открытой России» поясняют, что акции пройдут, несмотря на то, согласовали их местные власти или нет. «Мероприятия проходят в абсолютно законной и не требующей согласования форме. Граждане несут письма в администрацию президента», – говорится на сайте.



Как сообщили Крым.Реалии крымские активисты «Открытой России», на полуострове акция тоже состоится.



Акция в России должна начаться в 14:00 по московскому времени. С утра в центр Москвы стягивают правоохранителей и автозаки, сообщают активисты.