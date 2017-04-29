Над Китаем взорвалась баллистическая ракета – Пентагон

Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты, которая взорвалась вскоре после запуска над территорией КНДР. Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает Радіо Свобода.

По предварительным данным, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия.

Запуск ракеты состоялся утром в субботу, 29 апреля, через несколько часов после заседания Совета безопасности ООН, на котором госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны-члены усилить режим санкций против Северной Кореи и строго исполнить уже утвержденные резолюции Совбеза ООН.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о новом испытании баллистической ракеты Пхеньяном сообщением в соцсети Twitter, в котором обвинил Северную Корею в том, что этим запуском она «проявила неуважение» к Китаю и его «многоуважаемому президенту».

Аналитики отмечают, что Вашингтон активно пытается добиться от Пекина сотрудничества в изоляции КНДР и влияния на ее руководство.

Накануне госсекретарь США Тиллерсон заявил, что Китай пригрозил КНДР введением санкций в случае проведения новых испытаний ядерного оружия.