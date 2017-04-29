В Дагестане водители прервали забастовку, дав властям «время на решение»

В Дагестане водители большегрузных автомобилей приостановили забастовку против системы «Платон». Об этом сообщают Кавказ.Реалии.



Перевозчики не обозначили сроки перерыва и заявили, что будут ждать, когда власти выполнят их требования.

Присутствовавшие на митинге спикер парламента Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Сайгидахмед Салихов пообещали, что снизят транспортный налог, урегулируют весовой контроль и будут бороться с коррупцией на дорогах.



Ранее о прекращении забастовки объявили дальнобойщики Ингушетии и Северной Осетии.



В Ингушетии посетовали, что местные власти проигнорировали их выступления.

С 15 апреля в России введен дополнительный повышающий коэффициент в системе «Платон»: водителям придется доплачивать за каждый километр перевозок. Дальнобойщики требуют отмены этих тарифов, поскольку они уже платят акциз на топливо, транспортный налог и налог на предпринимательскую деятельность.