В Феодосии сотрудники подконтрольной России администрации и правоохранители штрафуют и задерживают людей, торгующих в неустановленных местах.

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, очередные факты стихийной торговли были выявлены в центральной части города и улицы Симферопольское шоссе.

«В ходе профилактического обследования установлены факты реализации живой рыбы, продуктов питания (овощей), очков и текстильных изделий в местах, неустановленных для этих целей», – говорится в сообщении.

Один из нарушителей был задержан сотрудниками полиции для установления личности и доставлен в городской отдел полиции, сообщают в пресс­-службе.



В отношении остальных торговцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Они предусматривают штраф от 4 тысяч до 30 тысяч рублей.