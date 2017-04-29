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Новости

В Евпатории ограничили движение транспорта у набережных и в центре города

Иллюстрационное фото

В Евпатории в преддверии начала курортного сезона ограничили въезд транспорта на территории променадной зоны. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.

По данным пресс-службы, движение ограничено, в частности, на территории парка Фрунзе, набережных Горького, Фрунзе и Терешковой, а также по улице Дувановской.

«Отделу ГИБДД по городу Евпатория рекомендовано обеспечить контроль за движением автотранспортных средств на территории променадной зоны с учетом требований постановления администрации», – говорится в сообщении.

Заезд транспорта в променадную зону и доставка товаров туда возможны только с 6:00 до 11:00 утра, заявляют в администрации.

В феврале в Евпатории также запретили транспорту останавливаться и парковаться на Театральной площади города. Остановка и стоянка транспорта может проводиться только на прилегающих улицах.

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