В Евпатории ограничили движение транспорта у набережных и в центре города

В Евпатории в преддверии начала курортного сезона ограничили въезд транспорта на территории променадной зоны. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.



По данным пресс-службы, движение ограничено, в частности, на территории парка Фрунзе, набережных Горького, Фрунзе и Терешковой, а также по улице Дувановской.



«Отделу ГИБДД по городу Евпатория рекомендовано обеспечить контроль за движением автотранспортных средств на территории променадной зоны с учетом требований постановления администрации», – говорится в сообщении.



Заезд транспорта в променадную зону и доставка товаров туда возможны только с 6:00 до 11:00 утра, заявляют в администрации.

В феврале в Евпатории также запретили транспорту останавливаться и парковаться на Театральной площади города. Остановка и стоянка транспорта может проводиться только на прилегающих улицах.