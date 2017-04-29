Представители «ДНР», России и Беларуси обсуждают в Севастополе экономику и терроризм

В Севастополе при поддержке подконтрольного России правительства города проводится научная конференция по управлению сферами экономики, политики и права в условиях глобальных мировых трансформаций.



Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, в конференции принимают участие представители образовательных учреждений из Крыма, ряда регионов России, а также представители непризнанной «ДНР» и Беларуси. Фамилии участников не уточняются.



«Главная тема обсуждений – управление сферами экономики, политики и права в условиях современных реалий, военных вызовов, угрозы глобального терроризма. Еще одна немаловажная тема конференции – применение научных идей в практической плоскости. Конкретные управленческие решения должны базироваться на наработках научного сообщества», – сообщил заместитель директора Департамента общественных коммуникаций Севастополя Дмитрий Серов.



Кроме того, специалисты Севастополя и Крыма ознакомили коллег из «ДНР» с практикой перехода на образовательные стандарты России, говорится в сообщении.



Конференция завершится 30 апреля.