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Новости

В МИДе Украины проверяют данные о задержании украинского судна возле Ливии

МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о задержании украинского судна возле Ливии.

«Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Официального подтверждения нет», – сообщает консульская служба ведомства.

Накануне агентство Reuters сообщило, что военно-морскими силами Ливии задержаны два судна, подозреваемые в контрабанде нефти. В сообщении сказано, что одно из них – танкер «Рута» – было под украинским флагом.

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