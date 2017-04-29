В МИДе Украины проверяют данные о задержании украинского судна возле Ливии

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о задержании украинского судна возле Ливии.

«Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Официального подтверждения нет», – сообщает консульская служба ведомства.

Накануне агентство Reuters сообщило, что военно-морскими силами Ливии задержаны два судна, подозреваемые в контрабанде нефти. В сообщении сказано, что одно из них – танкер «Рута» – было под украинским флагом.