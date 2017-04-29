Россиянка Самойлова споет в Севастополе по приглашению главы правительства города

Российская исполнительница Юлия Самойлова подтвердила свое участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы в Севастополе 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города.

По информации пресс­-службы, ранее глава правительства Севастополя Дмитрий Овсянников направлял певице приглашение выступить в городе.



«Поскольку 9 мая 2017 года вы лишены возможности принять участие в проходящем именно в этот день первом полуфинале конкурса «Евровидение-2017», приглашаю вас выступить на праздничном концерте, посвященном Дню Победы, в городе-герое Севастополе, где вас любят и всегда ждут», – цитируют в пресс-службе приглашение Овсянникова.

Юлия Самойлова, в свою очередь, официально подтвердила свое участие в концерте на День Победы в Севастополе, говорится в сообщении. «Я благодарна Дмитрию Владимировичу (Овсянникову. – КР) за приглашение выступить в такой важный для всех нас праздник, праздник Великой Победы! Я с гордостью в сердце и огромной радостью выступлю на концерте в городе-герое Севастополе. Севастополь, до встречи!», – передают слова певицы в пресс-службе правительства города.

Крымские и российские СМИ ранее писали о планах Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию в этом году на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», выступить вместо этого в аннексированном Севастополе 9 мая.

Европейский вещательный союз официально заявил, что Россия не будет принимать участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Соответствующее заявление опубликовали на сайте музыкального конкурса.

Перед этим «Первый канал», который ежегодно транслирует международный песенный конкурс «Евровидение» в России, отказался делать это в 2017 году.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым. В министерстве иностранных дел России выразили возмущение этим решением.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» выразили разочарование решением Украины, вместе с тем, указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – Юлией Самойлововой, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма.



Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.