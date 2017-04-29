В Симферополе апрельский снег наполнил реку Салгир

В Симферополе река Салгир, которая в течение нескольких последних лет практически пересохла, вновь стала полноводной.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, уровень реки значительно поднялся в результате сброса воды из Симферопольского водохранилища, которое, в свою очередь, тоже наполнилось за счет активного таяния в горах снега, выпавшего в конце апреля.



Таким образом, подконтрольные России власти Симферополя надеются очистить русло реки в пределах города от иловых отложений.



Также в администрации города намерены реконструировать набережную Салгир за счет перераспределения средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма до 2020 года.

«У нас уже на выходе проектно-сметная документация на реконструкцию набережной реки Салгир. Теперь идет интенсивный поиск финансирования для реализации проекта. Думаю, что после праздников мы поймем, как и за счет какого бюджета работы будут финансироваться. Был разговор о возможности перераспределения средств ФЦП. Это удачно для города, и мы получим средства федерального бюджета, которые сможем применить на благоустройство реки Салгир», – заявил глава подконтрольной России администрации города Геннадий Бахарев в эфире радио «Спутник в Крыму».

По подсчетам чиновников, полная реконструкция набережной обойдется в 1 миллиард рублей.