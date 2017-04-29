В России задержали первых участников акции #Надоел

В России некоторых участников акции протеста под названием #Надоел, организованных движением «Открытая Россия», задержали правоохранители.

Как сообщает Радио Свобода, в столице сотни сотрудников правоохранительных органов дежурят у здания администрации президента, куда активисты собираются принести письма с требованием к президенту Владимиру Путину не участвовать в выборах в 2018 году.

Активисты насчитали в центре Москвы десятки полицейских автомобилей и тяжелую технику.

В Кемерово на акции #Надоел задержаны около 20 человек. В Ижевске и Горно-Алтайске задержаны организаторы протестов. Еще в нескольких городах, в частности, в Новосибирске и Томске акции уже прошли.

«Открытая Россия» Михаила Ходорковского анонсировала акции #Надоел в конце марта. 26 апреля российские власти признали зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» нежелательной. На следующий день в офисе одноименного движения в Москве прошел обыск.

Московская полиция ранее призвала граждан не участвовать в акции #Надоел. В Кремле заявляли, что протесты 29 апреля приведут к «законной реакции властей».