На админгранице с Крымом российские пограничники блокируют движение транспорта – Госпогранслужба Украины

В субботу, 29 апреля, российские пограничники на админгранице с Крымом прекратили пропуск людей и транспорта через пункт пропуска «Армянск». Об этом Крым.Реалии сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.



«В 9:40 оккупанты прекратили пропуск. Очередей пока нет», – сказал он.

Корреспондент Крым.Реалии сообщает, что в связи с прекращением пропускных операций российскими пограничниками обстановка на админгранице менялась несколько раз в течение дня.



Утром была высокая вероятность скопления очередей на украинском пункте пропуска «Чаплынка», поскольку российский был заблокирован. Однако вскоре контрольно-пропускные мероприятия российские пограничники на пункте «Армянск» возобновили и ситуация разрешилась.

В то же время, на украинском пункте пропуска «Чонгар» в направлении Крыма образовалась очередь из 300 автомобилей.

Пункт пропуска «Каланчак» продолжает работу в штатном режиме.



В Госпогранслужбе Украины заявляют, что уже четвертые сутки подряд, представители подконтрольных России ведомств Крыма создают неудобства для граждан, направляющихся на полуостров.



Комментариев российских пограничников на данный момент нет.



В подконтрольной России крымской таможне о проблемах на автомобильных пунктах пропуска на админгранице с Херсонской областью не сообщают, заявляя, что движение по ним разгружено.



После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».