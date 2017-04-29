В Кыргызстане 24 человека погибли в результате смещения грунта

24 человека погибли в результате смещения грунта в селе Аюу Узгенского района Кыргызстана. Об этом сообщает местное бюро Радіо Свобода со ссылкой на данные МЧС страны.

Поисковые работы на месте продолжаются.

Спасатели готовятся эвакуировать 40 семей из потенциально опасного участка.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, в больницы госпитализированы три человека, двое из них доставлены с диагнозом «истеричный невроз», еще один – с диагнозом «геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг)».

Утром, 29 апреля, в селе Аюу случилось смещение грунта объемом 1 миллион кубометров. По предварительным данным МЧС Кыргызстана, земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека.