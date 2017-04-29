В Симферополе открыли туристический сезон квестом в честь Екатерины II

В Симферополе открыли туристический сезон «Екатерининская миля».

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации Симферополя, открылось мероприятие молодежным квестом, приуроченным к историческому событию – визиту императрицы в Крым.



На аллеях Екатерининского сада были организованы выставки мастеров художественного и декоративно-прикладного искусства, на которых все желающие могли поучаствовать в различных мастер-классах.

Для участников мероприятия представили театрализованное представление, посвященное приезду Екатерины II в Крым, а также концертную программу с участием творческих коллективов и солистов города.

«Город Симферополь как столица курортного региона должен участвовать в открытии туристического сезона. Символично, что акция «Екатерининская миля» проходит в Екатерининском саду, где не так давно был восстановлен памятник великой императрице. Можно уже сегодня констатировать, что за последнее время в Симферополе туристических объектов стало значительно больше, чем во многих курортных городах», – заявил глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

По его словам, акцию «Екатерининская миля» в городе планируется сделать традиционной.



Ранее в подконтрольном России правительстве Крыма заявляли, что туристический сезон 2017 года будет посвящен 230-летию путешествия Екатерины II на полуостров, он называется «Екатерининская миля».