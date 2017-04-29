США передали украинским пограничникам мобильный центр радиосвязи

В Посольстве США сообщили о передаче украинским пограничникам на востоке Украины мобильного центра радиосвязи. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на официальную Facebook-страницу ведомства.

«Этот центр и более 500 радиостанций, оснащенных новейшими технологиями, позволят обеспечить линию надежной и защищенной связи между руководством Госпогранслужбы Украины и пограничниками на местах», – отмечают представители посольства.

В мероприятии приняли участие посол США в Украине Мари Йованович и президент Украины Петр Порошенко.

По информации Госпогранслужбы Украины, всего были вручены 569 комплектов производства компании HARRIS разных типов на сумму 21 миллион долларов.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма.



Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке боевиков на Донбассе. Москва эти обвинения отрицает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть только российские «добровольцы».



Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма США и страны Евросоюза применили к Москве несколько пакетов санкций.

По данным ООН, во время конфликта на Донбассе погибли около 10 тысяч человек, ранены более 22 тысяч среди украинских военных, гражданских лиц и пророссийских боевиков.