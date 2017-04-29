Жена Порошенко будет вести спортивную программу на телеканале Ахметова

Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко будет вести спортивную рубрику в утреннем шоу телеканала «Украина».

Как сообщается на странице программы в соцсети Facebook, первый выпуск программы «В ритме спорта» с участием Марины Порошенко выйдет в эфир 15 мая.



«И каждый украинец будет сильным и здоровым», – говорит она в рекламном ролике программы.

Телеканал «Украина» входит в медиахолдинг «Медиа группа Украина», который принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.