В Туле у активистов акции #Надоел силовики забрали письма к Путину

В Туле полицейские задержали всех участников протестной акции #Надоел. Об этом сообщает движение «Открытая Россия».

Всего, по данным движения, в полицию попали около 30 человек.

При этом полицейские забрали у активистов письма с требованием к Владимиру Путину отказаться от участия в выборах президента России в 2018 году.

Акции #Надоел движения «Открытая Россия» проходят в субботу в Москве и многих регионах России. В рамках акции активисты несут в приемные российского президента Владимира Путина письма с требованием отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году.



По сообщениям активистов, в Москве у здания администрации президента дежурят сотни силовиков.

Как пишет Радио Свобода, ранее в Кемерово на акции #Надоел были задержаны около 20 активистов. В Ижевске, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Тюмени в полицию попали организаторы протестов.

В нескольких городах, в том числе в Новосибирске и Томске, акции уже прошли, еще в нескольких – в Уфе, Перми, Челябинске, Саратове, Кургане, Ульяновске, Казани, Кирове, Туле, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону – проходят в настоящее время.

«Открытая Россия» Михаила Ходорковского анонсировала акции #Надоел в конце марта. 26 апреля российские власти признали эту организацию, зарегистрированную в Великобритании, нежелательной.

На следующий день в офисе одноименного движения в Москве прошел обыск.



Московская полиция ранее призвала граждан не участвовать в акции #Надоел. В Кремле заявляли, что протесты 29 апреля приведут к «законной реакции властей».