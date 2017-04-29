В Любимовке севастопольцы вместе с Овсянниковым вывезли 300 мешков мусора

В севастопольском поселке Любимовка 29 апреля состоялся субботник, в ходе которого было вывезено 300 мешков мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя, подконтрольного России.

В субботнике принял участие назначенный Кремлем глава города Дмитрий Овсянников.

«Сегодня мы присоединились ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна». Наша задача – привести в порядок «зеленые» зоны Севастополя: мемориальные комплексы, скверы, парки, городские пляжи. У каждого горожанина есть возможность прийти на субботник и внести свой вклад в общее дело – благоустройство нашего города», – заявил Овсянников.

По его словам, пляж в Любимовке – один из самых «проблемных» объектов, часть которого фактически превращена в стихийную свалку.

Коллективная уборка в Севастополе была проведена в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая весна». Это ежегодный проект, который проводится с 2014 года. В 2017 году акция проходит с 22 апреля по 22 мая.