В Керчи признали небезопасными аттракционы в центре города

Аттракционы в центре Керчи были демонтированы, так как не отвечали нормам безопасности. Об этом заявляет пресс-служба прокуратуры Крыма, подконтрольной России.

«Прокуратура г. Керчи провела проверку исполнения требований законодательства при эксплуатации аттракционной техники на центральной улице города. Установлены нарушения, выразившиеся в отсутствии регистрации на аттракционную технику, заключений о ее техническом состоянии и талонов-разрешений на ее эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, персонал, не обученный безопасным способам эксплуатации аттракционов, не осуществлял беспрерывное наблюдение за происходящим на оборудовании.

Российский прокурор Керчи возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 3.13 закона «Об административных правонарушениях в Республике Крым» (нарушение порядка регистрации и правил эксплуатации аттракционной техники, используемой на территории Республики Крым).

По результатам его рассмотрения Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники бизнесмену назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В настоящее время комплекс небезопасных аттракционов убран с центральной улицы города.

Позиция владельца аттракционов по данному вопросу в настоящий момент неизвестна.