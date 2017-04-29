Президент KaZaнтипа заявил, что готов к переговорам о возвращении фестиваля в Крым

Президент KaZaнтипа Никита Маршунок заявил, что готов к переговорам о возвращении фестиваля в Крым. Об этом он сказал в комментарии изданию «Аргументы недели – Крым».

«По поводу встречи и переговоров, я готов вылететь в любой момент, если это действительно новая прогрессивная политика крымского руководства, а не случайно брошенная фраза министра во время интервью», – заявил Маршунок.

27 апреля назначенный Россией министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбикий заявил о том, что KaZантип должен вернуться на полуостров. По его словам, фестиваль можно провести в Щелкино на территории недостроенной атомной станции.

Подробней о этом читайте в статье Возвращение блудного КаZантипа: быть ли фестивалю в Крыму.

С 1993 по 2013 год фестиваль электронной музыки КаZантип проводился в Крыму: вначале в Щелкино, а затем – в селе Поповка.

В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 года КаZантип попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти.

Летом 2015 года КаZантип под новым названием «Befooz» был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы воспрепятствовали его проведению: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Тем не менее, посетители «Befooz» оставались на территории с 31 июля до 16 августа.

В начале 2017 года КаZантип под новым брендом «Epizode» прошел во Вьетнаме, на острове Фукуок.