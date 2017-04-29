Под двери крымских чиновников вывалили кучи мусора – Нараев

Под двери двух крымских чиновников, отвечающих за уборку, 28 апреля выгрузили кучи мусора. Об этом заявил подконтрольный России министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, сообщает пресс-служба минприроды Крыма.

По его словам, таким образом, были выполнены обещания российского главы Крыма Сергея Аксенова о наказании чиновников, не справляющихся со своими обязанностями.

По информации Нараева, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы российской администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

«Напомню, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч куб.м. Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени», – отметил министр.

По его словам, в связи с несанкционированным размещением отходов Минприроды Крыма возбудило административное расследование в отношении не установленного круга лиц.

Владимир Маниленко и Вячеслав Курбанов пока никак не комментировали, то, что им под двери выгрузили мусор.