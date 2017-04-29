Синоптики обещают крымчанам теплую погоду на майские праздники

Синоптики прогнозируют теплю и сухую погоду на майские праздники в Крыму. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала заместитель начальника управления Гидрометеослужбы, начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Спасибо антициклону, который определяет у нас сухую, малооблачную и по-летнему жаркую погоду. Температура воздуха днем +22 +27, на побережье прохладнее – всего 18-23 градуса выше нуля, ночные температуры воздуха +2…+7, на побережье – до +10. Это на 4-5 градусов выше средней многолетней нормы. Сильного ветра ожидать не стоит. Приятный, теплый южный умеренный ветер до 3-6 м/c. В начале следующей недели по-прежнему погода нас будет баловать: сухо, тепло, температурный фон существенно не изменится», – уточнила Любецкая.

По ее словам, температура морской воды у крымского побережья, которая в настоящий момент составляет +12…+13 градусов, уже к концу недели может прогреться до +18.