Количество оборудованных пляжей в Крыму увеличилось – Стрельбицкий

Крым расширил географию пляжных территорий, число обустроенных пляжей приближается к 500. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на подконтрольного России министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

«Мы уже расширяем пляжную географию. Если в прошлом году работало 367 пляжей, то на сегодня это количество приближается к 500», – сказал Стрельбицкий.

По его словам, задел для развития пляжных территорий в Крыму велик. К организации пляжного отдыха пригоден 451 километр прибрежных территорий, а благоустроено лишь 100 километров.

Стрельбицкий заявил, что задача его ведомства – с каждым годом повышать протяженность, комфортность и конкурентоспособность крымских пляжей перед зарубежными курортами.