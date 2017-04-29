В Киеве на пленэре современного искусства собираются представить проект о потере Крыма

В рамках пленэра современного искусства Kyiv Art Fort 2017 30 апреля запланирована презентация серии художественных проектов о потере Украиной Крыма. Об этом сообщили организаторы пленэра.

«Очень важным вопросом для украинского общества сегодня является сохранение своих территорий, целостность границ. Крымский проект «Гурзуфские сезоны» кураторства Олеси Авраменко, «Тупик место подумать» группы GAZ и еще одна инсталляция Романа Михайлова дают полное представление об отношении украинцев к потере своих территорий, о том, как они переживают эту проблему», – говорится в анонсе пленэра.

Пленэр современного искусства «Kyiv Art Fort» должен пройти с 30 апреля по 14 мая при поддержке Киевской городской государственной администрации в Киеве на территории Национального историко-архитектурного музея «Киевская Крепость».

В течение 15 дней под открытым небом, на территории 1,3 га организаторы обещают представить экспозицию из художественных проектов украинских художников. Запланированы выставки, презентации, экскурсии, мастер-классы, творческие встречи.