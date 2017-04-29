В поселке Андреевка, расположенном в черте Севастополя, 28 апреля состоялся запуск новых канализационных очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Севастополя, подконтрольная России. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Владимир Базаров.

«Открытие КОС – это значимое событие для нашего города. Мы хотим сделать его комфортным для жителей и гостей. Чистота окружающей среды и моря – одна из приоритетных задач на сегодня. Здесь установлено новейшее мощное оборудование, которое позволит проводить качественную очистку стоков в соответствии с природоохранными нормативами», – сказал подконтрольный России заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

На строительство объекта из городского бюджета выделено более 9 млн рублей. Монтаж и наладка оборудования проводились силами ГУПС «Водоканал».

Как отметил руководитель ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда, запуск очистных сооружений позволит прекратить сброс загрязненных веществ в Черное море. Прошедшая несколько ступеней очистки вода может быть использована для полива садов и сельскохозяйственных территорий через систему накопительных прудов.

По техническим показателям производительность очистной системы составит около 650 кубометров в сутки. Сейчас сооружения собираются в пуско-наладочном режиме, а начиная с июля обещают запустить на полную мощность.

Канализационные очистные сооружения в поселке Андреевка – это один из «долгостроев». Их строительство началось в 2012 году, однако впоследствии проект был заморожен.