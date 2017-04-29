В Крыму прогнозируют увеличение потока туристов с материковой Украины

Крымские власти, подконтрольные России, ожидают в этом году роста туристического потока с материковой Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на российского министра курортов и туризма Крыма, Сергея Стрельбицкого.

«Туристы из Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали», – сказал Стрельбицкий.

В прошлом году российские власти также заявляли об увеличении турпотока с материковой Украины. Сергей Стрельбицкий заявлял, что по состоянию на 24 июня 2016 года полуостров посетили 111 тысяч украинских туристов. Однако экс-министр курортов и туризма Александр Лиев утверждал, что эта цифра увеличена в 10 раз, и, на самом деле, за весь туристический сезон Крым способен принять не больше 15 тысяч отдыхающих с материка.