С набережной Ялты убрали аттракцион по требованию мэра

Глава администрации Ялты, подконтрольной России, Андрей Ростенко распорядился убрать с набережной дизельный паравозик, на который, по его словам, нет разрешительных документов. Об этом сообщают Крым.Реалии.

«Паровоз вчера должны были убрать. Я еще до этого давал команду его убрать, но, к сожалению, собственник поступил не совсем добросовестно и продолжал его использовать. Паровозик полностью работает нелегально. Он не имеет никаких разрешительных документов на работу», – заявил Андрей Ростенко.

Аттракцион в виде голубых вагончиков с дизельным паровозиком катает по ялтинской набережной отдыхающих уже с конца прошлого года.

Ялтинцы неоднократно жаловались на то, что паровозик мешает гулять по набережной с детьми и портит колесами гранитную плитку покрытия. Горожане указывали на то, что набережная – пешеходная зона, где движение автотранспорта вообще запрещено, а паровозик с дизельным двигателем – официально зарегистрированное транспортное средство с госномером. Тогда Андрей Ростенко утверждал, что проводились переговоры с собственником аттракциона о замене дизельного паровозика на электрический.