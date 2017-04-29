В Симферополе на 10 суток арестован сторонник Навального

В Симферополе 29 апреля за «организацию несанкционированного митинга» был арестован крымский сторонник оппозиционера Навального Алексей Ефремов. Об этом сам активист написал на своей странице «Вконтакте».

«Меня посадили на 10 суток по статье 20.2 организация несанкционированных митингов. Буду сидеть скорей всего в спецприемнике на Павленко», – написал Ефремов.

По его словам, его задержали в 10 утра, заковав в наручники. Активист утверждает, что свидетели на суде были ложными, а рапорты полиции – фальшивыми. Ефремов сообщил, что в отношении него будет рассматриваться еще одно административное дело – «за сопротивление законным требованиям полиции».

Как сообщает «Новая газета», днем 29 апреля был задержан еще один сторонник Алексея Навального из Симферополя Дмитрий Кисиев. На него составили протокол по статье 19.3 КоАП России – «Неповиновение законному распоряжению полиции». По словам Кисиева, ему пытаются вменить участие в акции «Надоел», которую 29 апреля проводит движение «Открытая Россия». Но, по словам активиста, он не имеет к этому мероприятию никакого отношения.

Санкция статьи, которую вменяют Кисиеву, предусматривает до 15 суток ареста. Когда над ним пройдет суд, пока неизвестно.

Акция «Надоел» движения «Открытая Россия» прошла 29 апреля в десятках городов России. В Санкт-Петербурге и Туле в полицию попали десятки человек. В Москве протест прошел без задержаний – сотни активистов подали обращения в администрацию президента обращения с требованием к Владимиру Путину отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году.