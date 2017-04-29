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Новости

Ходорковский назвал «успешно состоявшейся» антипутинскую акцию «Надоел»

Михаил Ходорковский

Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский назвал «успешно состоявшейся» протестную акцию «Надоел». Об этом сообщает Радио Свобода.

«Люди пришли полностью в соответствии с законом. Они имели полное право в свой выходной день принести письма в администрацию президента с теми требованиями, которые в этих письмах изложены», – заявил Ходорковский в эфире YouTube-канала «Открытой России».

Задержания участников акции «Надоел» в Санкт-Петербурге он назвал проявлением «неадекватности» со стороны местных властей.

Протестные акции «Надоел», организованные движением «Открытая Россия», прошли 29 апреля в десятках городов России. По всей стране были задержаны более ста активистов. В Москве задержаний не было. Около тысячи протестующих передали в администрацию президента обращения с требованием к Путину отказаться от участия в выборах в 2018 году.

В Симферополе 29 апреля были задержаны двое сторонников российского оппозиционера Алексея Навального: Алексей Ефремов и Дмитрий Кисиев. Ефремов получил 10 суток ареста. Кисиев заявил, что силовики ему пытаются вменить участие в акции «Надоел», хотя он не имеет к ней никакого отношения.

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