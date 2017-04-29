В Турции заблокировали доступ к Wikipedia

Турецкие власти заблокировали доступ к популярному сайту Википедия (Wikipedia). Об этом сообщает Радіо Свобода.
Власти Турции не сообщает о причинах блокировки.
Турецкие СМИ сообщили, что запрет является результатом отказа Wikipedia удалить контент, который, по утверждению должностных лиц, способствует террору, а также связывает Турцию с террористическими группировками.
Решение суда о запрете ожидается в ближайшие дни.
Заблокированы все языковые версии сайта в Турции, это произошло около 8:00 утра по местному времени после того, как соответствующее распоряжение было сделано со стороны власти, сообщает турецкая мониторинговая группа интернет-блокировок.
Турция известна временным блокированием доступа к популярным веб-сайтов, в том числе Facebook и Twitter, в марта 2014 началось блокирование YouTube, которое длилось несколько месяцев.
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