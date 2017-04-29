На админгранице с Крымом по-прежнему очереди – Госпогранслужба Украины

На админгранице с Крымом по-прежнему наблюдаются очереди из транспортных средств, которые направляются в Крым. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил помощник начальника Херсонского погранотряда Иван Шевцов.

По его словам, по состоянию на 19.50 перед контрольным пунктом «Чонгар» ожидают 120 автомобилей, перед КПВВ «Чаплынка» – 60, «Каланчак» – 90.

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что движение автотранспорта блокируют российские пограничники. По этой причине ситуация на админгранице с Крымом в субботу, 29 апреля, несколько раз менялась.



Комментариев российских пограничников на данный момент нет.

В подконтрольной России крымской таможне о проблемах на автомобильных пунктах пропуска на админгранице с Херсонской областью не сообщают, заявляя, что движение по ним разгружено.



После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница».



На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».