Фигурант «дела ялтинских мусульман» Джеппаров нуждается в операции – адвокат

Фигурант «дела ялтинских мусульман» Арсен Джеппаров нуждается в срочной операции, однако администрация СИЗО Симферополя не дает ее провести. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Джемиль Темишев.

«Мне не оставили выбора и я подал жалобы в прокуратуру Республики Крым. Это, наверное, будет первый судебный процесс против администрации СИЗО. Арсен остро нуждается в лечении, у него был на теле свищ, теперь появилась опухоль за ухом, отекла левая часть лица. Его мучают головные боли, из левого уха течет гной, на это ухо он ничего уже не слышит. Мы неоднократно обращались по этому поводу к руководству СИЗО, но никаких результатов нет», – заявил адвокат.

Темишев уточнил, что также отправил обращение к уполномоченным по правам человека Крыма и Российской Федерации. 2 мая адвокат собирается подать административный иск против администрации СИЗО.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 20 апреля оставил под стражей фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Джеппарова.

Фигуранты «дела ялтинских мусульман» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».