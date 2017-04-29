Арестован еще один крымский сторонник Навального Дмитрий Кисиев

Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал на 15 суток крымского сторонника российского оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Кисиев. Об сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

«Судья Мария Домникова дала ему максимальную санкцию по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», – сказал Ладин.

По его словам, судья не приобщила к материалам дела видеозапись задержания Дмитрия, которую он сделал на свой мобильный телефон. На записи видно, что Дмитрий предъявил сотрудникам полиции паспорт, как они того и требовали, то есть никакого неподчинения, как утверждает адвокат, не было. Алексей Ладин заявил, что качестве обоснования своих требований полицейские в рапорте сообщили, что «Кисиев шел по улице в пальто и был бледный».

Ранее 29 апреля за «организацию несанкционированного митинга» был арестован еще один крымский сторонник оппозиционера Навального Алексей Ефремов. Оба активиста считают, что их арест связан с акцией «Надоел», которую проводило движение «Открытая Россия». Однако и Ефремов, и Кисиев утверждают, что не имеют к этой акции никакого отношения.

Акция «Надоел» движения «Открытая Россия» прошла 29 апреля в десятках городов России. В Санкт-Петербурге и Туле в полицию попали десятки человек. В Москве протест прошел без задержаний – сотни активистов подали обращения в администрацию президента обращения с требованием к Владимиру Путину отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году.