В Ялте пальмы с улицы Рузвельта пересаживают на набережную

Пальмовую аллею на ялтинской набережной дополнили двумя деревьями с улицы Рузвельта. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии со ссылкой на директора коммунального предприятия «Зеленстрой» Люмилу Твардовскую.

«Пальмы там в свое время высадили очень скучено, плюс разросшиеся рядом тисы затеняют и угнетают растения. Поэтому, две пальмы решили пересадить на набережную. Понимаете, когда там сажали пальмы, они сами и деревья вокруг были маленькие, солнца всем хватала. А сейчас получилось густое насаждение в одном месте», ― рассказала Людмила Твардовская.

Всего для завершения пальмовой аллеи, разбитую на месте снесенного комплекса «Еда», необходимо четыре дерева. Где возьмут еще два дерева, пока не ясно.

По словам Людмилы Твардовской, остальные пальмы, растущие на улице Рузвельта, будут высажены там же в одну линию, что позволит облагородить территорию и получить еще одну пальмовую аллею.

«Мы сейчас проводим благоустройство насаждений там, кронирование деревьев в плановом режиме. Хочется, чтобы там появилась еще одна пальмовая аллея, вместо скученной в одном месте посадки», ― пояснила Людмила Твардовская.

В сентябре подконтрольный России Арбитражный суд Крыма вынес решение о сносе двухэтажного комплекса «Еда» на ялтинской набережной. Застройщиком является Первый Украинский Международный Банк, владелец которого – украинский олигарх Ринат Ахметов.