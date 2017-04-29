В Киеве прошло заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар

В Киеве 29 апреля прошло восьмое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ). Об этом сообщает агентство QHA.

В заседании приняли участие президент ВККТ, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, члены исполкома, члены ревизионной комиссии Конгресса и представители крымскотатарских диаспор из Турции, Румынии, Польши, Литвы, Кыргызстана, Германии, Болгарии и США.

В ходе встречи обсуждалось текущее положение крымских татар и проведение всемирной кампании «Где Эрвин?», посвященной пропавшим, убитым и арестованным на полуострове крымским татарам. Члены исполкома рассмотрели вопрос проведения мероприятий, приуроченных ко дню Депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года, которые должны пройти в Украине и других странах мира.

Один из главных пунктов повестки дня – обсуждение решения Международного суда ООН в Гааге, который обязал Российскую Федерацию возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.