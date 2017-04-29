В Севастополе КПРФ провели опрос горожан о 7 ноября и судьбе мавзолея

Активисты КПРФ 29 апреля провели в Севастополе опрос жителей о статусе 7 ноября, переименовании Волгограда и судьбы мавзолея Ленина. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Члены КПРФ раздавали прохожим бюллетени с вопросом, хотят ли, чтобы 7 ноября был государственным праздником. Второй вопрос: «Вы против драпировки на 9 мая Мавзолея Ленина, как одного из символов победы в Великой Отечественной войне?». И третий вопрос: «Вы за то, чтобы вернуть городу Волгограду его героическое имя Сталинград?».

При заполнении опросника предлагали ответить только «да» или «нет», нейтральный ответ не предусматривали.

По словам организаторов опроса, в России проходит «ползучая декоммунизация» – достижения советских времен «умаляются и несправедливо исчезают».

По случаю приближающегося Дня солидарности трудящихся горком КПРФ раздавал бесплатно экземпляры местнойгазеты «Севастопольская правда».