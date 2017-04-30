Состоялось очередное заседание объединения «Крымская солидарность»

Общественное объединение «Крымская солидарность» 29 апреля в Бахчисарае провело свое тринадцатое ежемесячное собрание. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Одним из главных вопросов стало обсуждение возможностей для вовлечения в деятельность объединения «Крымская солидарность» не только крымских татар и мусульман, но и гражданских активистов других вероисповеданий и национальностей.

«Возможно, есть необходимость активнее предлагать свою помощь этим людям. Мы должны проявить первый шаг и сказать, что мы – крымские татары, мусульмане, гражданские активисты, правозащитники, мы берем на себя ответственность реагировать на те проблемы с которыми сталкиваются эти люди. То есть не ждать, когда они скажут – помогите нам, а самим реагировать через соцсети, заявления, материальной помощью при возможности, вниманием», – заявил на собрании общественник Нариман Джелял.

В поддержку расширения аудитории объединения «Крымская солидарность» высказались и другие участники встречи в лице журналистки Лили Буджуровой, правозащитника Абдурешита Джеппарова, адвоката Эдема Семедляева, активиста Сервера Мустафаева.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.