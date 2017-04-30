ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в Крыму – МИД Украины

На заседании Комиссии по вопросам программы и внешних связей 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже было принято решение «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)». Об этом сообщила пресс-служба МИДа Украины.

«Седьмое подряд с момента незаконной оккупации полуострова Российской Федерацией решение Исполкома по проблематике Крыма предусматривает продление мониторинга ситуации в АРК и городе Севастополь в сфере компетенции Организации и подготовку Генеральным директором ЮНЕСКО соответствующего доклада, который будет рассмотрен на следующей сессии Исполкома в октябре», – говорится в сообщении.

По информации МИДа, впериод, прошедший со времени предыдущей, 200-й сессии, Украина и Секретариат ЮНЕСКО начали предметную обработку параметров мониторинга ситуации в Крыму со стороны ЮНЕСКО.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».