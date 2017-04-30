ВМС Украины готовы применить оружие в случае провокаций на военных объектах – заявление

Командование Военно-морских сил Украины заявило о готовности применить оружие в случае провокаций в отношении военных объектов или военнослужащих. Об этом говорится в заявлении ведомства на сайте Минобороны.

Согласно данным ВМС, в последнее время участились случаи попыток совершения провокаций, диверсий, террористических актов и других противоправных действий против военных объектов, особенно баз (арсеналов), складов и т.д.

«В случае любых попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих должностные лица гарнизонов, военных частей, дежурных служб, стражи и нарядов будут принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украины, в том числе, в случае необходимости – с применением оружия», – говорится в сообщении.

Военные заявляют, что «антиукраинские силы» намерения осуществить провокации «подгоняют» под праздники и годовщину трагических событий 2 мая 2014 в Одессе.

«Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обращается в местные органы власти, гражданам с просьбой быть бдительными, не вестись на провокации российских спецслужб, сохранять спокойствие, соблюдать законы Украины, а при обнаружении подозрительных лиц в местах дислокации военных объектов немедленно сообщать военное командование и правоохранительные органы», – добавили в ведомстве.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что Правоохранительные органы не допустят столкновений и провокаций во время массовых мероприятий, запланированных на майские праздники и к годовщине событий 2 мая 2014 в Одессе.

2 мая 2014 на марш футбольных фанатов и проукраинских сил в центре Одессы напали пророссийские активисты с огнестрельным оружием. Были убиты шесть человек-участников марша. Впоследствии проукраинские демонстранты собрались уже на новую демонстрацию и двинулись на площадь Куликово поле, где находился палаточный лагерь пророссийских активистов.

Пророссийские активисты и их сторонники укрылись в здании Дома профсоюзов. Обе стороны бросали друг в друга бутылки с горючей жидкостью. В результате пожара, возникшего в доме, при попытках выпрыгнуть из него и в результате применения пророссийскими активистами огнестрельного оружия там погибли еще 42 человека с обеих сторон конфликта. Также в ходе противостояний в тот день были ранены около 200 человек.