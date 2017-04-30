На Кубе разбился военный самолет, погибли по меньшей мере 8 человек – СМИ

Кубинский военный самолет разбился в западной части островного государства, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военных. Об этом сообщают западные СМИ.

В заявлении правительства говорится, что советский Ан-26 вылетел утром 29 апреля из аэропорта неподалеку Гаваны и вскоре разбился на склоне за примерно 40 миль от аэропорта.

Детальной информации о причинах аварии пока нет.

Военно-транспортный самолет Ан-26 строили на авиазаводе в Киеве с конца 60-х до середины 80-х годов прошлого века.