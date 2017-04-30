Активист: «Крымскотатарскую молодежь принуждают становиться волонтерами»

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров сообщил 29 апреля Крым.Реалии, что подконтрольные Кремлю власти Крыма «принудительно формируют из крымскотатарской молодежи так называемых волонтеров».

По его словам, в Севастополе 27-28 апреля прошла международная научно-практическая конференция «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России».

«На мероприятие свезли крымскотатарскую студенческую молодежь, назвали их волонтерами, поселили в отеле. Мы пообщались с некоторыми из этих «волонтеров» и они признались, что поехали на мероприятие в добровольно-принудительном порядке, чтобы не было проблем на учебе. Не трудно догадаться, что скоро этих же «волонтеров» мы увидим на празднике Хыдырлез, организованном властями», – отметил Джеппаров.

Как сообщается, 27 апреля конференцию открыл председатель Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, муфтий Эмирали Аблаев. С приветствиями выступили представители подконтрольного Кремлю руководства Крыма, муфтиятов Крыма и Эстонии, Духовного управления мусульман Российской Федерации, Центрального Духовного управления мусульман, Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

В конференции также приняла участие делегация Казанского федерального университета, представляющая Институт международных отношений, истории и востоковедения.