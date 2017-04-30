Владимир Кличко проиграл боксерский поединок британцу Энтони Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа из Великобритании в поединке в супертяжелом весе. Бой был окончен в 11-м раунде.

Бой, который проходил 29 апреля в присутствии 90 тысяч зрителей на «Уэмбли Арене» в Лондоне, остановил рефери после того, как 41-летний Кличко получил шквал ударов в 11-м раунде.

Победа Джошуа добавила ему титул чемпиона по версии WBA к его поясу IBF. Сейчас он выиграл все 19 своих профессиональных боев.

Первый раз Джошуа отправил Кличко в нокдаун в пятом раунде. Затем в шестом раунде уже Кличко отправил 27-летнего британца в нокдаун. В 11-м раунде Владимир дважды побывал на полу ринга.

«Сегодня выиграл лучший, и это масштабное событие для бокса, – сказал после боя Владимир Кличко Sky Sports. – Двое джентльменов боролись друг с другом. Энтони был лучшим сегодня. Это очень грустно, что я не сделал этого сегодня».

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Владимира Кличко за борьбу. «Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!» – говорится в Фейсбуке Порошенко.

Владимир Кличко, который доминировал в супертяжелом дивизионе в течение почти десяти лет, потерял свои титулы WBA, IBF, WBO, проиграв Тайсону Фьюри в Дюссельдорфе в ноябре 2015 года.

Он также является олимпийским чемпионом, завоевавшим золотую медаль на Олимпийских играх в 1996 году в Атланте.