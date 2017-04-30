В воскресенье, 30 апреля, на админгранице с аннексированным Крымом наблюдается скопление транспортных средств, и периодически образовываются очереди пешеходов. Об этом Крым.Реалии сообщает начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

Она отметила, что по состоянию на 9.00 в районе контрольного пункта «Чонгар» своей очереди ожидают 50 автомобилей, «Чаплынка» – 10, «Каланчак» – 55.

По ее словам, очереди тех, кто пересекает админграницу в пешем порядке, возникают в основном после прибытия поездов в ближайшие к Чонгару населенные пункты.

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что контрольные службы российских властей Крыма замедляют пропускные операции на подконтрольных им пограничных пунктах. В связи с этим, по утверждению ведомства, накануне, 29 апреля, возле КПВВ также возникали очереди из автомобилей.

Комментариев российских пограничников на данный момент нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».